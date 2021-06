Schweizer Sturmhoffnung Nishan Burkart verlängert in Freiburg und wird befördert

Der Schweizer Stürmer Nishan Burkart setzt seine Karriere beim SC Freiburg fort und läuft dort künftig für die Profis auf.

Bislang spielte der frühere FCZ- und ManUtd-Junior bei den Breisgauern für die zweite Mannschaft: Dort war er mit 16 Toren und 5 Assists in 36 Ligaspielen massgeblich am Aufstieg in die 3. Liga beteiligt. Für Burkart steht nun der nächste Schritt an: Wie sein Verein mitteilt, hat der 21-Jährige den Vertrag langfristig verlängert. Ab kommender Saison zählt er fix zum Profikader des Bundesligisten.

“Nishan war in dieser Saison eine der tragenden Säulen des Regionalligateams. Er bringt viel Tempo und eine hohe Intensität auf den Platz”, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach. “Die gute Entwicklung soll Nishan im Trainingsbetrieb der Profis fortsetzen. Wir freuen uns sehr, dass die ungemein erfolgreiche Arbeit in der Freiburger Fussballschule zu den Profis durchschlägt und planen, weitere Spieler aus der U23 in den Trainingsbetrieb der Bundesligamannschaft zu integrieren.”

Burkart selbst, der seit zwei Jahren für den SC spielt, sagt: “Mit dem Aufstieg in die 3. Liga und der Vertragsverlängerung habe ich zwei große sportliche Ziele in dieser Saison erreicht. Jetzt möchte ich diesen Schwung nutzen und in der Vorbereitung hart an den nächsten Schritten arbeiten.”

psc 8 Juni, 2021 11:13