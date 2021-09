Noah Okafor motzt über sein FIFA 22-Rating

FIFA 22 steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Die Wertungen der Spieler sind bereits publik. Der Schweizer Stürmer Noah Okafor ist alles andere als einverstanden.

Am Montag meldet sich der 21-Jährige via Twitter zu Wort und prangert vor allem seinen viel zu tiefen Wert in der Kategorie “Speed” an. Dort erhält er von 100 möglichen Punkten zwar immerhin 84. Aus seiner Sicht aber viel zu wenig: “Die Geschwindigkeit ist ein WItz. Ich renne 36,5 km/h und sie geben mir diese Wertung”, schreibt Okafor.

Der Linksaussen erhält einen Overall-Wert von eher bescheidenen 71. Der Ex-Bebbi spielt seit Anfang 2020 für Red Bull Salzburg und hat in dieser Saison in zehn Pflichtspielen für seinen Klub immerhin bereits zwei Tore und zwei Assists markiert.

psc 20 September, 2021 13:52