Okafor trifft für Salzburg

Noah Okafor steht heute zum vierten Mal in Folge in der Bundesliga-Startelf von RB Salzburg – und trifft zum zweiten Mal.

Infolge der Rotation aufgrund der Champions-League-Spiele steht Noah Okafor im Heimspiel gegen WSG Swarovski Tirol erneut in der Starformation. Schon nach drei Minuten war der ehemalige Junior des FC Basel erfolgreich.

Dominik Szoboszlai kam links im Strafraum an die Kugel und chippt diese dann perfekt zum völlig frei stehenden Okafor. Der Schweizer Nationalspieler nahm in der Folge den Ball stark mit der Brust an und versenkte diesen unhaltbar im Tiroler Kasten.

aoe 31 Oktober, 2020 17:25