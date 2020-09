Schweizer Torjäger Orhan Ademi wechselt zum MSV

Der Wechsel des Schweizer Stürmers Orhan Ademi von Eintracht Braunschweig zum MSV Duisburg ist perfekt.

Der 28-jährige Angreifer wechselt ablösefrei und unterschreibt beim deutschen Drittligisten für zwei Jahre. Ademi verlässt somit den Aufsteiger Braunschweig und bleibt in der 3. Liga, wo er in der vergangenen Saison in 13 Einsätzen zwei Treffer markierte.

Duisburgs Sportdirektor Ivo Grlic sagt: “Ihn hatten wir in der Tat schon lange auf dem Schirm, schon weit bevor Torsten Lieberknecht aus Braunschweig zu uns gekommen ist. Orhan kennt die Liga, seine Frau ist in Duisburg aufgewachsen – das passt!”

Trainer Torsten Lieberknecht: “Orhan ist ein spielintelligenter Stürmer, der es versteht, mit dem Rücken zum Gegner Bälle fest zu machen und dadurch gezielt seine Mitspieler einzusetzen. Er verkörpert damit das Stürmerprofil, das wir für unser System gesucht haben.”

Orhan Ademi: “Ich hatte von Beginn an ein gutes Gefühl bei den Gesprächen mit Ivo und Torsten. Klar, Torsten kenne ich bereits sehr lange – das war ein Grund, warum ich mich für den MSV entschieden habe. Für meine Frau, die aus Duisburg kommt, hat natürlich auch alles gepasst!”

psc 1 September, 2020 16:26