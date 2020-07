Rolle rückwärts: Gavranovic verlängert in Zagreb

Der Fussball hat schon so manche Überraschung mit sich gebracht. So auch im Fall Mario Gavranovic, der seinen auslaufenden Vertrag bei Dinamo Zagreb jetzt doch verlängert hat.

Was für ein Hammer! Vor einem Monat hatte Mario Gavranovic höchstselbst verkündet, Dinamo Zagreb nach zweieinhalb Jahren zu verlassen. In einem Instagram-Post hatte er zum Abschied ein Bild mit seinen Teamkollegen lanciert. Jetzt die überraschende Kehrtwende: Gavranovic hat seinen auslaufenden Vertrag bis 2023 verlängert.

“Das Leben schreibt manchmal verrückte Geschichten, und ich will weiterhin Geschichte in meinem Lieblingstrikot mit der Nummer 11 schreiben”, verkündet der 30 Jahre alte Angreifer wiederum auf Instagram. In den letzten sieben Spielen wurde Gavranovic nicht mal mehr ins Dinamo-Aufgebot berufen.

In der Saison 2019/20 absolvierte Gavranovic für den kroatischen Rekordmeister immerhin 30 Pflichtspiele mit sieben Toren und zwei Vorlagen. Womöglich hat der Angreifer Gehaltsabstriche in Kauf genommen. Mit einem geschätzten Jahressalär von 800.000 Euro gehörte Gavranovic in Zagreb zu den Topverdienern.

https://www.instagram.com/p/CDCe5zblbjX/

aoe 25 Juli, 2020 16:24