SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Rouven Tarnutzer

Der SC Freiburg hat wieder einen neuen Schweizer im Kader

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 21:10
Der SC Freiburg hat wieder einen neuen Schweizer im Kader

Der SC Freiburg setzt schon seit einigen Jahren auf junge Schweizer Talente. Mit Johan Manzambi und Bruno Ogbus stehen in dieser Saison zwei Eidgenossen fix im Profikader. Im Nachwuchs gibt es weitere Schweizer, die vor dem Durchbruch stehe. Einer davon ist der 18-jährige Mittelfeldspieler Rouven Tarnutzer.

Der gebürtige Schaffhauser stand bereits zweimal im Bundesliga-Kader, wobei er noch nicht zum Zug kam. Auch im Europa League-Achtelfinal-Hinspiel beim KRC Genk ist der Youngster mit den Profis mitgereist und ins Spieltagskader aufgenommen worden. Tarnutzer hat beinahe die gesamte Breisgauer Fussballschule durchlaufen. Bereits vor fast sieben Jahren verliess er die Schweiz und schloss sich dem Nachwuchs des SC an.

Dort hat er in dieser Saison in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Südwest spielt, überzeugt und sich dadurch die Profi-Nominationen verdient.

Tarnutzer, der auch über den deutschen Pass verfügt, ist natürlich auch auf dem Schirm des Schweizer Verbands und kommt aktuell in der U19-Nationalmannschaft zum Zug. Die Entwicklung ist äusserst verheissungsvoll.

Mehr Dazu
Im Fokus

Jungstar Manzambi steht auch bei türkischem Topklub auf der Liste
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
Für Innenverteidigung

Exklusiv: Luzern hat Schweizer U21-Star Bruno Ogbus auf dem Schirm
In Ägypten

Christian Gross steht vor sensationellem Comeback als Trainer
Mehr entdecken
Rouven Tarnutzer

Der SC Freiburg hat wieder einen neuen Schweizer im Kader

12.03.2026 - 21:10
Nur noch dritte Wahl

Nati-Verteidiger Isaac Schmidt hat bei Werder schlechte Karten

12.03.2026 - 13:42
Mark Flekken zurück

Für Jonas Omlin wird es in Leverkusen bald noch schwieriger

11.03.2026 - 18:53
Unterstützung

Yann Sommer muntert Spurs-Goalie nach Debakel-Auftritt auf

11.03.2026 - 15:51
In der Europa League

Remo Freuler kehrt in Bologna für kapitalen Einsatz zurück

10.03.2026 - 19:00
Jonas Omlin

Der FC Basel hat eine neue Wunschlösung für die Hitz-Nachfolge

10.03.2026 - 12:55
Schweizer Legionäre

Luca Jaquez rettet in höchster Not, Fabian Rieder liefert Assist

7.03.2026 - 17:53
Seit mehreren Jahren beobachtet

BVB-Goalie Gregor Kobel soll Thema bei Newcastle United sein

7.03.2026 - 10:38
Monaco-Captain nahm Rache

Denis Zakaria nach PSG-Sieg: «Hatten eine Rechnung zu begleichen»

7.03.2026 - 09:29
Neuerlicher Ausfall

Schon wieder Verletzungspech für Nati-Verteidiger Leonidas Stergiou

6.03.2026 - 13:53