Der SC Freiburg hat wieder einen neuen Schweizer im Kader

Der SC Freiburg setzt schon seit einigen Jahren auf junge Schweizer Talente. Mit Johan Manzambi und Bruno Ogbus stehen in dieser Saison zwei Eidgenossen fix im Profikader. Im Nachwuchs gibt es weitere Schweizer, die vor dem Durchbruch stehe. Einer davon ist der 18-jährige Mittelfeldspieler Rouven Tarnutzer.

Der gebürtige Schaffhauser stand bereits zweimal im Bundesliga-Kader, wobei er noch nicht zum Zug kam. Auch im Europa League-Achtelfinal-Hinspiel beim KRC Genk ist der Youngster mit den Profis mitgereist und ins Spieltagskader aufgenommen worden. Tarnutzer hat beinahe die gesamte Breisgauer Fussballschule durchlaufen. Bereits vor fast sieben Jahren verliess er die Schweiz und schloss sich dem Nachwuchs des SC an.

Dort hat er in dieser Saison in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Südwest spielt, überzeugt und sich dadurch die Profi-Nominationen verdient.

Tarnutzer, der auch über den deutschen Pass verfügt, ist natürlich auch auf dem Schirm des Schweizer Verbands und kommt aktuell in der U19-Nationalmannschaft zum Zug. Die Entwicklung ist äusserst verheissungsvoll.