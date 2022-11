Schocknachricht: Yvon Mvogo fällt wohl ein halbes Jahr aus

Eigentlich wollte Yvon Mvogo mit der Schweizer Nationalmannschaft an die bevorstehende Weltmeisterschaft in Katar fahren. Nun wird deutlich, dass der FC Lorient sehr lange auf seinen Nummer-1-Goalie verzichten muss.

Yvon Mvogo hatte für die kommende Tagen so viel vor. Zuvorderst wollte der 28-Jährige mit der Nati zur Weltmeisterschaft fahren, aufgrund seiner starken Leistungen am liebsten als Nummer 1.

Im Meisterschaftsspiel gegen Paris Saint-Germain (1:2) verletzte sich Mvogo aber so schwer am Knie, dass er nicht nur seine erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft verpasst, sondern obendrein sehr lange ausfallen wird.

Wie die «L’Equipe» berichtet, fällt Mvogo mindestens vier Monate, eher sogar ein halbes Jahr aus. Der in Kamerun geborene Torhüter ist bereits operiert worden und arbeitet an seinem Comeback, auf das der FC Lorient offenbar lange warten muss.

Lorient spielt auf Platz 6 stehend eine überraschend starke Saison, was auch auf die guten bis sehr guten Auftritte von Mvogo zurückzuführen ist.

aoe 12 November, 2022 10:29