Schweizer Stürmer Kwadwo Duah steht im Fokus von ZSKA Moskau

Der Schweizer Angreifer Kwadwo Duah vom 1. FC Nürnberg weckt Begehrlichkeiten in Russland.

Wie der russische Reporter Ivan Karpov berichtet, zeigt ZSKA Moskau Interesse am 25-jährigen Mittelstürmer. Duah wechselte erst im vergangenen Sommer für rund 700’000 Franken aus St. Gallen in die 2. Bundesliga und steht in Nürnberg bis 2026 unter Vertrag. Im Angriff der Franken ist er gesetzt und hat in 19 Ligaspielen in dieser Saison immerhin schon sechs Treffer erzielt. ZSKA soll eine Leihe mit Kaufoption in Höhe von 1 Mio. Euro anstreben.

Laut «transfermarkt.de» gab es von Seiten des russischen Erstligisten tatsächlich eine Kontaktaufnahme mit den Beratern von Duah. Mit den Verantwortlichen der Nürnberger soll es aber noch keinen direkten Austausch geben. Ob sich der Angreifer, der bereits im erweiterten Kader der Schweizer Nati stand, einen Wechsel nach Russland vorstellen kann, ist unklar. Das Transferfenster ist dort noch bis am 22. Februar geöffnet, es bliebe also noch etwas Zeit, um einen sofortigen Wechsel zu vereinbaren.

psc 14 Februar, 2023 10:15