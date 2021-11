Schweizer Sturmtalent Nishan Burkart trifft im Test für Freiburg

Der SC Freiburg hat sich am Donnerstag in einem Testspiel mit dem Karlsruher SC aus der 2. Bundesliga gemessen. Besonders in Szene setzen konnte sich der Schweizer Stürmer Nishan Burkart.

Der 21-Jährige zählt seit dieser Saison fix zum Profikader der Breisgauer. Auf einen Einsatz mit der Bundesliga-Mannschaft wartet er noch. Stattdessen wurde er bisher sechsmal in der 2. Mannschaft in der 3. Liga eingesetzt. Beim 2:1-Testspielsieg gegen Karlsruhe war Burkart in der 7. Minute für den zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer des SC verantwortlich. Der Youngster traf nach einer Kopfball-Ablage von Janik Haberer aus rund fünf Metern Distanz. Damit hat das Sturmtalent beste Werbung in eigener Sache gemacht. Trainer Christian Streich liess Burkart über 90 Minuten durchspielen.

