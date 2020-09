Sechs Runden vor Schluss: Weiler Meister in Ägypten

Rene Weiler hat den vierten Titel seiner Trainierkarriere sicher. Mit Al Ahly hat sich der Winterthurer vorzeitig zum Meister Ägyptens gekrönt.

Für Rene Weiler war es wohl das beste Geburtstagsgeschenk, das ihm seine Mannschaft machen konnte. Der frühere Trainer des FC Aarau und des FC Luzern hatte erst vergangenen Sonntag seinen 47. Geburtstag gefeiert – und darf sich nun Ägyptischer Meister nennen.

Al Ahly ist der Titel sechs Runden vor Schluss nicht mehr zu nehmen. Dauerrivale Zamalek hatte zuvor mit 0:1 verloren und liegt nun 20 Punkte zurück. Für Weiler ist es der zweite Titel mit dem Team aus Kairo, mit dem er bereits den Superpokal gewann.

Über seine Zukunft in Ägypten sagt Weiler laut “Blick”: “Ich habe noch einen Vertrag bis zum nächsten Sommer. Ende Saison werde ich alles einmal analysieren.” Al Ahly hat sich damit zum 42. Mal in seiner Vereinshistorie zum Champion Ägyptens gekrönt – und zum fünften Mal in Folge.

كالعادة فريقنا بطل الدوري للمرة الـ٤٢ والمرة الخامسة على التوالي 🦅🏆#CHAMP42NS pic.twitter.com/hxLSlPCMbe — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 18, 2020

aoe 19 September, 2020 13:20