Ex-Hopper Steven Zuber feiert in Griechenland wilde Meisterparty

Der griechische Spitzenklub AEK Athen feiert den ersten Meistertitel seit fünf Jahren. Mittendrin ist auch Steven Zuber.

Der Schweizer Nationalspieler hat grossen Anteil am Titelgewinn. Bereits in den vergangenen Wochen präsentierte sich der 31-jährige Stürmer sehr formstark. Am letzten Spieltag schiesst er beim 4:0-Sieg gegen den NFC Volos den Führungstreffer und liefert später auch noch einen Assist. Mit dem Sieg sichert sich AEK Athen vor Stadtrivale Panathinaikos und Olympiakos Piräus den Meistertitel. Zuber ist auch beim Feiern an vorderster Front dabei, wie Bilder und Videos aus Griechenland zeigen.

Der Schweizer wechselte im vergangenen Sommer von Eintracht Frankfurt nach Griechenland.

L’explosion sur l’ouverture du score de Zuber… des émotions comme on en a rarement vécu 🧨💛 pic.twitter.com/Jx5LqzhE7S — AEK Athènes France (@AEK_France) May 14, 2023

psc 15 Mai, 2023 12:01