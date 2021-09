Steven Zuber lehnte Angebote aus der Premier League ab

Steven Zuber war beim 2:1-Sieg der Schweizer Nati gegen Griechenland die auffälligste Figur und mit einem Tor und einem Assist auch der Matchwinner. Der 30-Jährige konnte seine starke EM-Form offenbar konservieren, obwohl er in dieser Saison noch kein Spiel bestritt. Die letzten Wochen waren auch von einem Wirrwarr um seine sportliche Zukunft geprägt. Unter anderem schlug er angeblich Angebote aus der Premier League aus.

Wie “Blick” berichtet, lagen dem 30-jährigen Flügelspieler nach den starken EM-Auftritten unmittelbar nach Turnierende entsprechende Offerten vor. Zuber wartete aber erst einmal zu. Dann kam nichts Passendes mehr. Kurz vor der Transfer-Deadline folgte schliesslich der überraschende Wechsel zu AEK Athen nach Griechenland. Viele sähen den früheren Frankfurter eher weiterhin in einer Top 5-Liga. Für ihn passt es allerdings so.

Auf dem Platz lässt sich Zuber von den Unruhen nicht beirren. Direkt nach dem Sieg gegen die Griechen betont er, dass er weiterhin viel Spass am Fussball habe und man dies wohl auch sehe. Gegen Italien wird er am kommenden Sonntag wieder in der Startelf stehen und auf der linken Seite wirbeln.

2 September, 2021