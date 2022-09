Union-Coach Urs Fischer stellt fest: «Das gab es bei uns vorher auch noch nicht»

Der Status Quo könnte für Urs Fischer nicht besser sein: Mit Union Berlin führt der Zürcher die Bundesliga-Tabelle an. Jüngst verlängerte er seinen Vertrag bei den Eisernen. Nun folgt aber eine sehr stressige Zeit, die er und seine Mannschaft so noch nicht kennen.

Für Union stehen bis zum 13. November ganze 13 Spiele an. Bis zur WM-Pause stehen ständige englische Wochen an. «Bei der Belastungssteuerung müssen wir genau hinschauen», sagt Fischer auf einer Pressekonferenz und führt aus: «Das gab es vorher für uns so auch noch nicht. Da sammelst du auch Erfahrungen. Wir werden viel rotieren müssen, da kommen wir nicht drumherum.»

Positiv ist für den Coach der Berliner, dass für das Gastspiel bei Eintracht Frankfurt am Samstag bis auf den angeschlagenen Kevin Möhwald alle Spieler zur Verfügung stehen. Verletzungsprobleme gibt es beim Bundesliga-Tabellenführer derzeit kaum.

