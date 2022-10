Urs Fischer ist rasch von Corona genesen

Union Berlins Trainer Urs Fischer hat seine Corona-Infektion bereits überstanden und könnte am Donnerstag beim Europa League-Auswärtsspiel in Malmö doch noch an der Seitenlinie stehen.

Der 56-Jährige wurde am Sonntag positiv auf das Virus getestet und begab sich in Isolation. Inzwischen wurde er aber bereits wieder negativ getestet, wie sein Verein mitteilt. Er fühle sich auch fit und könnte am Donnerstag rechtzeitig nach Schweden reisen zum Spiel der Bundesliga-Tabellenführers beim schwedischen Rekordmeister Malmö FF. Fischer verfolgte die letzten Trainingseinheiten der Mannschaft per Video. Auf eine virtuelle Ansprache habe der Schweizer aber verzichtet, wie Co-Trainer Markus Hoffmann sagt: «Der Austausch war gleich, nur übers Telefon und nicht im Büro.»

