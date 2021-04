Urs Fischer erntet dickes Lob von höchster Stelle

Union Berlins Erfolgstrainer Urs Fischer wurde in dieser Woche auch bei Eintracht Frankfurt ins Spiel gebracht. Unions Klubpräsident Dirk Zingler rechnet aber fest mit dem Verbleib des 55-jährigen Schweizers und macht diesem ein ganz dickes Kompliment.

“Ich gehe felsenfest davon aus, dass Urs Fischer und ich eine tolle nächste Saison an der Alten Försterei haben werden”, sagt Zingler am Freitag in einer Medienrunde. Für den Klubboss der Eisernen ist klar, dass er auch in der kommenden Saison auf seinen vielleicht wichtigsten Angestellten zählen darf. Dieser passe auch perfekt zum Klub: “Wir sind total stolz, dass wir einen der besten Trainer in Deutschland und darüber hinaus beschäftigen. Er tickt ähnlich wie die Verantwortlichen im Verein.”

Seit Sommer 2018 führt Fischer die Mannschaft. Zunächst schaffte er den sensationellen Aufstieg in die Bundesliga. Dort hat er das Team inzwischen etabliert und kämpft mit diesem nun sogar um den Einzug in den Europacup. Vertraglich ist Fischer noch bis 2023 an die Köpenicker gebunden. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte er den Kontrakt verlängert.

psc 30 April, 2021 18:44