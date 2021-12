Urs Fischer gratuliert Max Kruse zur Hochzeit und gibt diesem frei

Union Berlins Stürmer Max Kruse hat mitten in einer Englischen Woche geheiratet. Trainer Urs Fischer gratuliert seinem Schützling.

Der 33jährige Angreifer hat am Donnerstag seine Freundin Dilaria geheiratet. Dafür erhielt er vom Verein den Vormittag frei. Dies war so auch mit Trainer Urs Fischer abgesprochen. “Hätte ich nein gesagt, dann wären die Schlagzeilen heute grösser”, sagt der Schweizer am Freitag auf einer Pressekonferenz und führt aus: “Wenn familiäre Dinge anstehen, entscheiden wir uns eigentlich immer zugunsten der Spieler. Das behalten wir bei. Ich habe ihm gratuliert, Glück und alles Gute gewünscht.”

Kruse ist längst wieder bei der Mannschaft und bereitet sich auf das letzte Ligaspiel des Jahres beim VfL Bochum am Samstag vor. Nachdem er beim 0:0 gegen SC Freiburg am Mittwoch nur auf der Ersatzbank sass, hofft er nun wieder auf einen Einsatz.

