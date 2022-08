Union Berlin hat mit Urs Fischer noch Grosses vor

Union Berlin möchte den Weg mit Erfolgstrainer Urs Fischer wenig überraschend weitergehen.

Der 56-jährige Zürcher soll sein nur noch bis Saisonende laufendes Arbeitspapier zeitnah verlängern, wenn es nach den Klubverantwortlichen geht. “Wir haben das grosse Interesse, dass die Zusammenarbeit weitergeht”, lässt sich Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert in der “Sport Bild” zitieren. Ob bereits Gespräche mit Fischer stattfinden, lässt Ruhnert indes offen. Der frühere FCB-, Thun- und FCZ-Coach stiess im Sommer 2018 als in Deutschland unbekannter Trainer zu den Eisernen und führte diese inzwischen bis in den Europacup.

psc 24 August, 2022 11:53