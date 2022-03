Xherdan Shaqiri schiesst sein 1. Tor für Chicago Fire

In seinem vierten MLS-Spiel ist Xherdan Shaqiri erstmals für seinen neuen Klub Chicago Fire erfolgreich.

Der Schweizer Nati-Star erzielt kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit mittels Penalty seinen Debüt-Treffer für Fire. Shaqiri verlädt den Goalie und verwandelt lässig in die rechte Ecke. Natürlich steht der 30-Jährige wieder in der Startelf und hat nicht nur wegen des Tors seinen Anteil am 3:1-Sieg von Chicago gegen Sporting Kansas City.

Der Saisonstart ist der Mannschaft mit zwei Siegen und zwei Remis absolut geglückt.

Das Tor von Shaqiri im Video:

psc 20 März, 2022 01:02