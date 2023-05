Xherdan Shaqiri ist zurzeit bestbezahlter MLS-Profi

Der Schweizer Nationalspieler, der bei Chicago Fire unter Vertrag steht, kommt inklusive Boni auf ein Jahresgehalt von 8,15 Mio. US-Dollar. Damit liegt er im Gehaltsranking an erster Position vor dem Italiener Lorenzo Insigne, der beim Toronto FC auf 7,5 Mio US-Dollar pro Jahr kommt.

Die weiteren Plätze gehen an Javier Hernandez (7,44 Millionen, LA Galaxy), Federico Bernadeschi (6,3 Millionen, Toronto FC) und Sebastian Driussi (Austin FC, 6,02 Millionen).

The 2023 Spring-Summer Salary Guide is now available.

The release contains Annual Base Salary and Annual Guaranteed Compensation data as of April 30, 2023.

➡️: https://t.co/qmSSc8RP0o pic.twitter.com/tmf4FAuoPc

