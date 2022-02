Der Shaqiri-Deal mit Chicago Fire ist fix – so viel verdient er

Der Transfer von Xherdan Shaqiri zu Chicago Fire ist definitiv unter Dach und Fach.

Wie “20 Minuten” berichtet, wurden alle notwendigen Details geklärt und Shaqiri kann in der neuen MLS-Saison in Nordamerika auf Torejagd gehen. Den notwendigen Medizintest hat er am Montag in der Schweiz bestritten. Für den Nati-Star, der bei Olympique Lyon unter Vertrag stand, fliessen rund 8 Mio. US-Dollar ABlöse. Damit avanciert Shaqiri zum Rekordtransfer von Chicago Fire.

Der Spielgestalter kassiert künftig rund 4 Mio. Franken (netto) pro Jahr. Einzig der italienische Europameister Lorenzo Insigne, der im Sommer zum FC Toronto wechselt, verdient ligaweit künftig mehr.

Shaqiri braucht nun noch das notwendige Visum, um in den USA spielen zu können. Verläuft alles nach Plan trifft dieses vor dem Saisonstart von Chicago Fire am 27. Februar ein. Dann trifft das neue Team von Shaqiri auswärts auf David Beckhams Klub Inter Miami.

psc 9 Februar, 2022 17:54