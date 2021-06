Die AC Fiorentina präsentiert ihren neuen Trainer

Der AC Florenz hat den neuen Trainer für die kommende Saison präsentiert: Vincenzo Italiano unterschreibt für zwei Jahre mit Option auf Verlängerung.

Der 43-Jährige coachte in den vergangenen zwei Jahren Spezia Calcio und hat den Klassenerhalt nach dem Aufstieg in der ersten Saison geschafft. Jetzt zieht Italiano also weiter in die Toskana. Er soll jährlich eine Ablöse von 1,2 Mio. Euro kassieren.

psc 30 Juni, 2021 18:19