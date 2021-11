Dusan Vlahovic hat seinen neuen Klub längst auserkoren

Der serbische Torjäger Dusan Vlahovic von der AC Fiorentina hat diverse Topklubs den Kopf verdreht. Der 21-Jährige soll bereits entschieden haben, wo er künftig spielen möchte.

Italienischen Medienberichten zufolge hat der Angreifer ein klares Ziel. Und dieses heisst Juventus. Vlahovic möchte in Zukunft demnach unbedingt für die Turiner auflaufen. Angestrebt wird offenbar ein Wechsel im kommenden Sommer. Sein aktueller Vertrag in der Toskana läuft bis 2023, die Fiorentina-Verantwortlichen wollen mit ihm aber unbedingt eine Ablöse kassieren. Ob Juve die Forderungen erfüllen kann, ist offen. Dies wäre bei anderen Interessenten aufgrund der finanziellen Verhältniss möglicherweise eher möglich. So soll sich unter anderem Arsenal nach Vlahovic erkundigt haben.

psc 24 November, 2021 18:25