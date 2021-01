Die Wolves beenden die ursprünglich bis Sommer angedachte Leihe vorzeitig und beordern den 23-Jährigen wieder zurück. Cutrone kam in Florenz in dieser Saison zu elf Liga- und zwei Cupspielen. Treffer sind ihm dabei keine gelungen. Sein Vertrag in Wolverhampton ist bis 2023 datiert.

Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.

Welcome back, Patrick!

🇮🇹👋

— Wolves (@Wolves) January 7, 2021