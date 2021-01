Florenz bestätigt Interesse an Pato und Gomez

Der AC Florenz bestätigt öffentlich, Interesse an Winter-Transfers von Alexandre Pato und Papu Gomez zu bekunden.

Sichert sich der AC Florenz noch im Januar zwei Hochkaräter? Der derzeit vereinslose Alexandre Pato und Papu Gomez von Atalanta Bergamo könnten zur Fiorentina stossen. Sportdirektor Giancarlo Antognoni verkündete gegenüber DAZN, dass beide Spieler “interessante Optionen” für den Serie-A-Vertreter aus Florenz seien.

Handelt es sich bei beiden Namen definitiv nicht um unbekannte Spieler, scheinen Transfers aber realistisch. Während Gomez im Streit mit Atalanta Bergamo ist, teilte Pato, der einst in Italien für den AC Mailand spielte, mit, gerne wieder in die Serie A zurückkehren zu wolle: “Ich habe gehört, dass es in Italien Vereine gibt, die an mir interessiert sind. Aber ich möchte ganz klar sagen, dass ich mit 31 Jahren nicht nach einem Vertrag suche, um mein Bankkonto zu füllen – ansonsten wäre ich in China geblieben. (…) Ich denke, ich kann immer noch in der Serie A spielen und Leistung bringen kann.”

Der AC Mailand, zudem Pato gerne zurückgekehrt werden, steht derweil vor der Verpflichtung von Mario Mandzukic, der ebenfalls vereinslos und damit ablösefrei ist.

