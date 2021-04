Franck Ribéry & Arjen Robben winken neue Verträge

Das langjährige Bayern-Duo Franck Ribéry und Arjen Robben könnte auch in der kommenden Saison weiter angreifen.

Im Sommer 2019 verliessen sowohl Ribéry wie auch Robben den FC Bayern. Der Franzose kam in der Serie A beim AC Florenz unter. Robben beendete seine Karriere zunächst, kehrte dann aber auf diese Saison hin zu seinem Stammklub FC Groningen zurück. Dort bestritt der 37-jährige Niederländer wegen Verletzungsproblemen zwar nur drei Spiele, laut “kicker” könnte ihm vom Eredivisie-Verein aber sehr wohl ein neuer Vertrag angeboten werden.

Auch Ribéry könnte seine Karriere fortsetzen. Zuletzt gab es viele Spekulationen über einen Wechsel. Auch eine Rückkehr in die Bundesliga soll ein Thema sein. Der 38-jährige Franzose will aber erst einmal abwarten, was bei der Fiorentina geschieht und wer in der kommenden Saison neuer Trainer wird. Ein Verbleib ist nicht ausgeschlossen.

psc 22 April, 2021 10:18