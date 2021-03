Franck Ribéry hat Zoff mit seinem Trainer

Franck Ribéry macht bei der AC Fiorentina gerade eine schwierige Zeit durch. Die Spannungen führten nun auch zu Zoff mit Cesare Prandelli.

Nach Angaben des “Corriere dello Sport” kam es vor dem letzten Spiel, das Ribéry wegen einer Gelbsperre verpasst hatte, zu Reiberein mit Trainer Prandelli. In der vorherigien Partie hatte der 62-Jährige den Flügelspieler beim Stand von 1:1 gegen die AS Roma in der 79. Minute ausgewechselt. Zuvor soll Ribéry eindeutig signalisiert haben, dass er für 90 Minuten fit ist. Die Toskaner verloren das Spiel letztlich mit 1:2.

Dass es für den 37-jährigen Routinier in Florenz nach dieser Saison noch weitergeht, erscheint derzeit wenig wahrscheinlich. Der Vertrag läuft Ende Juni aus.

psc 8 März, 2021 14:38