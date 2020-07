Franck Ribéry denkt noch nicht ans Karriereende

Der französische Flügelstürmer Franck Ribéry denkt auch mit 37-Jährigen noch längst nicht ans Karriereende.

In einem Interview mit der “Gazzetta dello Sport” macht der Fiorentina-Profi klar, dass er noch keineswegs Schluss machen möchte. “Solange ich die richtige Motivation habe und mein Körper es zulässt, will ich weitermachen. Für mich ist Fussball nicht nur ein Beruf, sondern Spass und Leidenschaft”, stellt der Angreifer klar. Ribéry wechselte im vergangenen Sommer nach insgesamt 12 Jahren beim FC Bayern in die Serie A. In Florenz läuft sein Vertrag noch für eine weitere Saison bis Juni 2021.

Auch danach muss angesichts dieser Aussagen aber längst nicht Schluss sein. Nach der Karriere wird sein Weg wohl nach München zurückgehen. Die Stadt und auch sein Ex-Klub fehlen ihm, wie er zugibt: “Der FC Bayern und die Stadt München sind meine zweite Heimat. Vieles fehlt mir, angefangen von den vielen Freunden, die ich dort habe.”

psc 22 Juli, 2020 15:52