Franck Ribéry bestätigt Verbleib in Florenz

Franck Ribéry hat sich entschieden: Der Flügelstürmer wird auch in der kommenden Saison das Trikot der AC Fiorentina tragen.

Dies galt zuletzt nicht mehr als Selbstverständlichkeit. Nachdem in seinem Zuhause in der Toskana eingebrochen wurde, bestätigte der 37-Jährige, dass er sich mit seiner Familie besprechen würde, ob es in der Serie A weitergeht. Dies ist der Fall: Ribéry will den bis Juni 2021 gültigen Kontrakt in Florenz erfüllen.

“Ich bin keiner, der einen Rückzieher macht. Ich lasse die Fussballschuhe an – für die Fans, für den Klub und für die Stadt, die auf mich zählen. Ich habe mich für die Viola entschieden. Viola für immer”, schrieb er unter einen Beitrag von Landsmann Sébastien Frey.

psc 10 Juli, 2020 11:53