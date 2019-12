Patrick Cutrone bereits vor Rückkehr nach Italien

Gerade mal sechs Monate nach seiner Ankunft auf der Insel bei Wolverhampton könnte Patrick Cutrone England bereits wieder den Rücken zukehren und in die Heimat wechseln.

Laut “Gazzetta dello Sport” arbeitet der AC Florenz intensiv an einer Verpflichtung des 21-jährigen Angreifers. Dieser vermag bei den Wolves bislang nicht zu überzeugen: Cutrone sind in 24 Pflichtspieleinsätzen erst drei Tore gelungen. In der Premier League spielte er zuletzt keine Rolle mehr und stand beispielsweise gegen Liverpool am Sonntagabend nicht einmal mehr im Kader.

Im Gespräch ist eine Leihe mit Kaufoption oder Kaufpflicht in Höhe von rund 15 Mio. Euro.

psc 30 Dezember, 2019 16:06