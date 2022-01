Vlahovic-Transfer würde insgesamt 180 Millionen Euro kosten

Dusan Vlahovic von der AC Florenz zählt derzeit zu den begehrtesten Stürmern der Welt. Daher wäre ein Transfer des 21-Jährigen alles andere als günstig.

Angeblich soll sich der FC Arsenal derzeit konkret mit einem Transfer von Dusan Vlahovic befassen. Die britische Boulevardzeitung “Daily Star” hat deshalb vorgerechnet, was eine Verpflichtung des serbischen Nationalspielers kosten würde.

Demnach würden allein 70 Millionen Euro an Ablöse an die AC Florenz fällig werden. Zuzüglich käme ein fürstliches Wochengehalt von 360.000 Euro über fünf Jahre sowie ein Beraterhonorar in Höhe von 18 Millionen Euro. Dass der FC Arsenal indes nicht der einzige Interessent ist, sollte klar sein. Für andere Klubs wäre das Preisschild jedoch ähnlich.

adk 11 Januar, 2022 12:39