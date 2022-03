Mbappé-Nachfolger? PSG bietet 70 Millionen für Rafael Leão

Paris St. Germain ist in der Champions League in dieser Saison einmal mehr verfrüht gescheitert. Von seinem Weg lässt sich der Topklub nicht abbringen. Auch in der nächsten Saison wird wieder ein Starensemble am Werk sein. Rafael Leão könnte neu Teil davon werden.

Der 22-jährige Portugiese brilliert in dieser Saison beim AC Mailand, wo er seit August 2019 spielt. Nach Informationen der “Gazzetta dello Sport” bietet PSG für Rafael Leão 70 Mio. Euro Ablöse. Ob Milan einem Verkauf im Sommer zustimmt, ist aber fraglich. Mit elf Toren und sechs Assists in dieser Saison zählt der Youngster in der Offensive zu den Fixstartern. Vertraglich ist er noch bis 2024 gebunden.

Der Linksaussen fühlt sich bei den Rossoneri nachweislich wohl. Was ebenfalls gegen einen Verkauf spricht: Milan müsste 15 Prozent der Transfereinnahmen an Leãos Ex-Klub OSC Lille abgeben.

Sollte PSG dennoch erfolgreich sein, könnte der Portugiese die Nachfolge von Kylian Mbappé antreten, den es bekanntlich zu Real Madrid zieht und aktuell häufig den Platz auf der linken Aussenbahn besetzt.

psc 15 März, 2022 10:20