Ardon Jashari winkt zum Saisonende mehr Einsatzzeit bei Milan

Milan-Coach Massimiliano Allegri muss in den verbleibenden Spielen in dieser Saison auf Mittelfeldstratege Luka Modric verzichten, der sich einen Jochbeinbruch zugezogen hat. Dies eröffnet dem Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari kurz vor der WM möglicherweise eine Chance.

Allegri hat vor dem Ligaspiel gegen Atalanta bestätigt, dass im Mittelfeldzentrum mit Jashari und Samuele Ricci zwei Alternativen zur Verfügung stehen. Der Ex-Luzerner musste sich zuletzt vor allem mit Jokereinsätzen begnügen. Nun ist er ein Anwärter auf die Startelf.

Im Hinblick auf die kommende Saison soll der 23-jährige Spielmacher dann ohnehin eine tragende Rolle einnehmen, wie die Milan-Bosse entschieden haben (4-4-2.ch berichtete). Die erste Saison von Jashari bei den Rossoneri verlief bislang nicht nach Wunsch. Der Klub hatte letzten Sommer 36 Mio. Euro für seine Dienste gezahlt.