Bestätigt: Milan macht mit Pioli & Maldini weiter

Der AC Mailand bestätigt die weitere Zusammenarbeit mit Trainer Stefano Pioli und Direktor Paolo Maldini.

Das Duo traf sich am Mittwochmorgen mit CEO Ivan Gazidis, Klubpräsident Paolo Scaroni und Sportdirektor Ricky Massara. Dabei wurde gemeinsam beschlossen, den Weg weiterzugehen. Der bis 2022 gültige Vertrag von Trainer Stefano Pioli soll respektiert und eingehalten worden sein. Ein Engagement von Ralf Rangnick ist definitiv vom Tisch, was dessen Berater bereits am Dienstagabend bestätigte.

Die meisten Milan-Fans reagieren erfreut auf diese Nachricht. Die Leistungen der Mannschaft zeigen zuletzt deutlich aufwärts. Sicherlich ein entscheidendes Argument für eine Weiterbeschäftigung von Pioli und letztlich auch Maldini. In den letzten neun Ligaspielen resultierten sieben Siege und zwei Unentschieden. Das Team verbesserte sich auf den 5. Zwischenrang.

psc 22 Juli, 2020 14:17