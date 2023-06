Endlich bestätigt: Rafael Leão unterschreibt neuen Milan-Vertrag

Der AC Mailand verkündet am Freitag die lang ersehnte Vertragsverlängerung mit Torjäger Rafael Leão.

Der 23-Jährige unterschreibt bei den Rossoneri einen neuen Kontrakt bis 2028. Dieser bringt dem Angreifer ein Jahressalär in Höhe von 5 Mio. Euro plus bis zu 2 Millionen an Bonuszahlungen pro Saison. Ausserdem kassiert Leão noch einen Unterschriftsbonus.

Enthalten ist auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Mio. Euro. Leãos bisheriger Vertrag lief nur bis 2024.

psc 2 Juni, 2023 16:08