Die Details zu Leaos neuem Milan-Vertrag

Künftig ist Rafael Leao bis 2028 an die AC Mailand gebunden, das berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano. Ein langfristiger Vertrag, um Interessenten auf Distanz zu halten. Und auch finanziell darf sich der Angreifer freuen. Denn der 23-Jährige wird ab sofort fünf Millionen Euro pro Saison netto plus Boni verdienen. Und obendrein besitzt er eine Ausstiegsklausel von 175 Millionen Euro.

AC Milan will announce Rafa Leão's new contract next week, documents are already signed since Thursday. 🔴⚫️🇵🇹 #ACMilan

◉ New deal until June 2028;

◉ €5m salary net per season plus add-ons;

◉ Release clause worth €175m.

Official next week. pic.twitter.com/VgWePx6gss

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2023