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Die Glasner-Entscheidung bei Milan fällt in Kürze

Autor: | Publiziert: 6 Juni, 2026 14:08
Die Glasner-Entscheidung bei Milan fällt in Kürze

Oliver Glasner hat sich nach einem sechsstündigen Gespräch am vergangenen Dienstag zum absoluten Topfavoriten auf den Trainerposten bei Milan gemausert.

Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, deutet alles darauf hin, dass der 51-Jährige den Job bei den Rossoneri antritt. Anfang der kommenden Woche soll eine definitive Entscheidung fallen.

Glasner hat zuletzt während zwei Jahren bei Premier Ligist Crystal Palace gecoacht und diesen gleich zu drei Titeln (FA Cup, Community Shield & Conference League) geführt. In der Vergangenheit war er auch in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg tätig.

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