Donnarumma über Verlängerung: “Raiola weiss, was zu tun ist”

Der AC Mailand will seinen Stammgoalie Gianluigi Donnarumma mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten. Der Schlussmann der Rossoneri liefert ein Update.

Der Vertrag von Gianluigi Donnarumma ist beim AC Mailand nur noch bis Ende Juni 2021 datiert, weshalb die Verlängerung langsam aber sicher unter Dach und Fach gebracht werden soll. “Ob ich dieses Trikot noch länger tragen will? Wenn ja, dann wird mein Berater das mit meinem Klub besprechen, das ist absolut kein Problem”, teilte der 21-jährige Nationaltorhüter Italiens bei “DAZN” mit: “Mino (Raiola; d. Red.) weiss, was zu tun ist. Der Verein wird das sehen.”

Der Keeper werde “in der Zwischenzeit den Moment geniessen.” Der AC Mailand steht nach dem 9. Spieltag in der Serie A nämlich ungeschlagen an der Tabellenspitze. Gegen die Fiorentina gab es am Sonntag einen erneuten 2:0-Erfolg – bei dem Donnarumma zum vierten Mal in der laufenden Ligasaison ohne Gegentreffer blieb.

adk 29 November, 2020 17:43