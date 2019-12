Elneny kurz vor Wechsel zu Milan

Derzeit ist Mohamed Elneny vom FC Arsenal an Besiktas Istanbul verliehen. Durch einen frühzeitigen Leihabbruch könnte der Ex-FCB-Star jedoch zum AC Mailand wechseln.

Mohamed Elneny soll unmittelbar vor einem Wechsel zum AC Mailand stehen. Das bestätigte der Vater des Mittelfeldspielers beim ägyptischen TV-Sender “Sada Al Balad”.

“Die Gespräche zwischen Mohamed und Milan sind in einer fortgeschrittenen Phase”, berichtet Vater Nasser. Zwar sei die Tinte noch nicht trocken, jedoch habe Milan “das Interesse an meinem Sohn erneuert. Er könnte in den kommenden Stunden schon bei Milan unterschreiben.”

Zwar kommt der ehemalige FC Basel-Profi (2013-2016) bei Besiktas derzeit auf 17 Pflichtspieleinsätze, laut Elneny senior jedoch möchte sein Sohn “zu Milan wechseln, da die italienische Liga stark ist.”

adk 27 Dezember, 2019 10:01