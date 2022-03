Ex-Milan-Trainer: Fehler, dass sich Gianluigi Donnarumma fürs Geld entschieden hat

Für Italiens Trainerlegende Arrigo Sacchi ist klar, dass Gianluigi Donnarumma den AC Mailand niemals hätte verlassen dürfen.

Gianluigi Donnarumma hatte sich im vorigen Sommer gegen eine Vertragsverlängerung beim AC Mailand und für den Wechsel zu Paris Saint-Germain entschieden. Arrigo Sacchi bewertet das Vorgehen des italienischen Nationalgoalies in der Nachbetrachtung als falsch.

“Es war ein Fehler, dass er sich für das Geld entschieden hat. Das habe ich auch seinem Vater und seiner Mutter letzten Sommer hier in Milano Marittima gesagt”, erklärt Sacchi in einem Interview mit dem “Corriere della Sera”. “Er musste beim AC Mailand bleiben, nicht so sehr aus Dankbarkeit, sondern weil es der ideale Ort ist, um zu wachsen. Man sollte nie die Orte verlassen, an denen man sich wohlfühlt. Aber er bleibt ein grosser Champion, ich kenne ihn, seit er nur ein Kind war. Er wird wieder aufsteigen.”

Donnarumma ist im Achtelfinalrückspiel der Champions League ein folgenschwerer Patzer unterlaufen. Als folge dessen markierte der überragende Karim Benzema das zwischenzeitliche 1:1 – wenig später legte er zweimal nach und besiegelte so das vorzeitige PSG-Aus.

aoe 12 März, 2022 12:38