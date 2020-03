Gianluigi Donnarumma hat eine Message an die Milan-Fans

In den vergangenen Wochen und Monaten sind vermehrt Gerüchte aufgetaucht, wonach Ginaluigi Donnarumma Milan den Klub im Sommer verlassen könnte. Jetzt beruhigt der 21-Jährige die Fans der Rossoneri.

Der Keeper stellt noch einmal klar, dass sein Stammklub für immer in seinem Herzen sein wird. “Die Farben der Rossoneri bedeuten mir sehr viel, weil ich hier aufgewachsen bin”, sagt Gianluigi Donnarumma in einem Q&A des Klubs. Die Nummer 1 im Tor der Mailänder spricht den Fans regelrecht aus dem Herzen: “Ich war schon immer Milan-Fan und kann nicht anders, als mein Bestes für dieses Trikot zu geben. Das Hauptziel ist das, das ich mit dem Klub teile und das wir uns am Anfang der Saison gesetzt haben. Mein persönliches Ziel ist, immer mein Bestes zu geben und so wenig Gegentore wie möglich zu kassieren.”

Zu seiner Zukunft will sich Donnarumma dann indes doch nicht äussern. Er hält sich bedeckt. Derzeit ist er noch bis Juni 2021 an Milan gebunden. Sollte er seinen Vertrag nicht verlängern, könnte der Klub in die Bredouille geraten, um einen ablösefreien Wechsel in einem Jahr zu verhindern.

psc 27 März, 2020 14:31