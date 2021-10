Good News für Zlatan Ibrahimovic

Nach hartnäckigen Verletzungsproblemen gibt es jetzt gute Nachrichten für Zlatan Ibrahimovic.

Der 40-jährige Schwede hat sich von seiner Achillessehnenreizung soweit erholt, dass er in dieser Woche wieder ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen kann. Laut “tuttosport” sollte es am Mittwoch oder Donnerstag soweit sein. Für das Meisterschaftsspiel gegen Hellas Verona am kommenden Wochenende könnte ein Einsatz für Ibrahimovic noch zu früh kommen. Ziel soll die Teilnahme am Champions League-Spiel gegen Porto in der kommenden Woche sein.

Wegen Verletzungen hat der Routinier in dieser Saison bislang nur einen Teileinsatz bestritten.

psc 11 Oktober, 2021 16:49