Ibra scherzt über Verlängerung bei Milan & Comeback in Nati

Zlatan Ibrahimovic scherzt über eine Vertragsverlängerung bei Milan und klärt über seine angeblichen Pläne bei der schwedischen Nationalmannschaft auf.

Mit einer kryptischen Botschaft deutete der 39-Jährige in der vergangenen Woche ein mögliches Comeback in Schwedens Nationalmannschaft an. Dies war aber nur eine Nebelgranate, wie Ibrahimovic nach dem 2:2 gegen Hellas Verona gegenüber “Sky Italia” klarstellte: “Ich habe nur versucht, die Menschen in Schweden zu ärgern.”

Zum Thema Vertragsverlängerung bei den Rossoneri liess sich der Torjäger zu einem kleinen Scherz hinreissen. “Nach dem verschossenen Elfmeter wird das sicher schwierig”, sagte er. Ibrahimovic hatte am Sonntag beim Stand von 1:2 einen Elfmeter verballert, glich dann aber in der Nachspielzeit doch noch zum 2:2-Endstand aus.

Vertraglich ist Ibra nur noch bis Saisonende an Milan gebunden. Eine Vertragsverlängerung ist möglich, konkrete Gespräche wird es aber erst im neuen Jahr oder sogar nach Saisonende geben.

psc 9 November, 2020 16:14