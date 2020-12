Ibrahimovic gibt offen zu: “Ich bin streitsüchtig”

Zlatan Ibrahimovic, Superstar des AC Mailand, legt sich gerne mit Mitspielern oder Reportern an. Das gesteht der Schwede nun sogar selbst.

Neben seinen positiven Leistungen auf dem Platz sorgte Zlatan Ibrahimovic daneben aber auch schon wegen hitzigen Szenen für Schlagzeilen. Im Interview im dem Magazin “Sportweek” der “Gazzetta dello Sport” verriet der 39-jährige Stürmer des AC Mailand: “Ich bin streitsüchtig, Zoff lässt mich lebendig fühlen. Den ersten meines Lebens hatte ich mit mir selbst, um zu verstehen wer ich bin, was ich will.”

Der Schwede sprach gleichzeitig über “Hass” und betonte, dass dies ein “hässliches Wort” sei. “Jemanden zu hassen, ist eine schwerwiegende Sache. Das bedeutet, dass du eine Grenze überschritten hast. In meiner Welt gibt es keinen Hass. Wenn du mich fragst, was mir nicht gefällt, dann sage ich dir falsche Menschen. Aber wenn du ein bisschen intelligent bist, dann erkennst du sie und du brauchst sie nicht zu hassen”, so Ibrahimovic, der als harter Gegenspieler bekannt ist.

Derweil versucht der Routinier durch das Sportliche in den Vordergrund zu treten. “Man muss vor allem gesund bleiben und darauf achten, dass es allen um einen herum gut geht, positive Energie haben”, fasste er zusammen. Sein Vertrag beim AC Mailand ist indes noch bis Saisonende datiert.

