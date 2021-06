Ibrahimovic unterzieht sich Knie-OP

Die Knieverletzung, die ursächlich dafür war, dass Zlatan Ibrahimovic die Europameisterschaft verpasst, ist schlimmer als bisher angenommen. Der Superstar des AC Mailand musste sich einem operativen Eingriff unterziehen.

Bei Zlatan Ibrahimovic ist am Freitag ein operativer Eingriff am lädierten linken Knie durchgeführt worden. Wie es in einem Statement seines Klubs AC Mailand heisst, kam es zu einer arthroskopischen Spülung. Das Prozedere verlief erfolgreich, Ibrahimovic befindet sich bereits in den Rehamassnahmen.

Ursprünglich war von einer Pause von rund sechs Wochen ausgegangen worden. In Absprache entschied man sich zunächst für eine konservative Behandlung. Ibrahimovic verpasst aufgrund seiner Knieverletzung die Teilnahme mit der schwedischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft. Rechtzeitig zum Saisonstart soll der 39-Jährige wieder volle Leistungsfähigkeit erlangen.

aoe 19 Juni, 2021 12:52