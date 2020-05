Ibrahimovic vor Rückkehr nach Mailand

Zwei Monate hielt sich Zlatan Ibrahimovic in seiner schwedischen Heimat auf. Für Montag erwartet der AC Mailand seinen Star-Angreifer zurück.

Die letzten zwei Monate hielt sich Zlatan Ibrahimovic in Schweden auf, und beim Erstligisten Hammarby IF fit. Wie die “Gazetta dello Sport” berichtet, soll der Angreifer am Montag kommender Woche zum AC Mailand zurückkehren.

In Italien haben die Klubs in dieser Woche wieder mit dem Training begonnen. Den Einheiten muss der 38-Jährige aber erst mal fernbleiben. Mit Ankunft muss sich Ibrahimovic in eine zweiwöchige Selbstisolation begeben.

Wann der Spielbetrieb in der Serie A wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit noch nicht geklärt. Die italienische Regierung will erst nach dem 18. Mai darüber entscheiden.

Solange wird es auch keine Entscheidung geben, ob Ibrahimovic über diese Spielzeit hinaus beim AC Milan bleiben wird. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus.

aoe 9 Mai, 2020 11:47