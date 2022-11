Geschäftsführer Ivan Gazidis verlässt Milan nach 4 Jahren

Im Dezember 2018 stiess der 58-jährige Südafrikaner nach einer langen Zeit bei Arsenal zu den Rossoneri und führte den Klub seither. Nun ist Schluss: Der aktuelle Vertrag endet am 5. Dezember und wird nicht mehr verlängert, wie Milan mitteilt.

«Nach vier wundervollen und auch herausfordernden Jahren werde ich Milan verlassen», sagt Gazidis und führt aus: «Ich schulde diesem Verein, seinen Leuten, seinen Fans und dieser Stadt so viel. Sie haben mein Leben gerettet.»

Official Statement: #ACMilan's CEO Ivan Gazidis concludes his experience with the Club ➡️ https://t.co/gYeQY9t4J9

Comunicato Ufficiale: Ivan Gazidis conclude la sua esperienza con il Club ➡️ https://t.co/eRTvmX40oI#SempreMilan pic.twitter.com/uy3YkqREwv

