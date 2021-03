Bitter! Ibrahimovic verpasst mindestens Hinspiel gegen ManUtd

Der AC Mailand muss verletzungsbedingt vorerst auf Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic verzichten. Der Schwede droht sogar, die beiden Europa-League-Spiele gegen Ex-Klub Manchester United zu verpassen.

Bittere Pille für den AC Mailand und Zlatan Ibrahimovic! Denn der Schwede hat sich am Oberschenkel verletzt und wird demzufolge mindestens vier Partien verpassen. Davon auch betroffen: Das Hinspiel im Europa-League-Achtelfinale gegen seinen ehemaligen Verein Manchester United, das am 11. März im Old Trafford stattfindet. Ob der 39-jährige für das Rückspiel infrage kommt, bleibt abzuwarten. Eine erneute Testung in rund anderthalb Wochen soll mehr Klarheit bringen.

adk 1 März, 2021 16:33