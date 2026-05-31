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„Ich will eine neue Herausforderung“

Leão kündigt Sommer-Abschied vom AC Mailand an

Autor: | Publiziert: 31 Mai, 2026 11:00
Leão kündigt Sommer-Abschied vom AC Mailand an

Die Zeit von Rafael Leão bei AC Mailand neigt sich offenbar dem Ende entgegen. Der portugiesische Nationalspieler hat angekündigt, den Traditionsklub nach der Weltmeisterschaft 2026 verlassen zu wollen.

„Ich habe hier alles gegeben“, erklärte Leão im Gespräch mit «SportTV». Gleichzeitig machte der 26-Jährige deutlich, dass er den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen möchte. Sein Ziel: eine neue Liga. „Milan hat mir sehr geholfen, mich weiterzuentwickeln. Aber ich möchte eine neue Herausforderung in einer neuen Liga“, sagte der Flügelspieler.

Leão war 2019 für rund 35 Millionen Euro von LOSC Lille nach Mailand gewechselt. In den vergangenen sieben Jahren entwickelte er sich zu einem der wichtigsten Gesichter der Rossoneri und absolvierte mehr als 200 Pflichtspiele für den Klub. Seinen grössten Erfolg feierte er mit dem Gewinn der Serie A in der Saison 2021/22.

Trotz wiederkehrender Verletzungen blieb Leão über Jahre einer der Unterschiedsspieler im Milan-Kader. Wohin es den Portugiesen ziehen könnte, liess er offen. Aktuell liege der Fokus vollständig auf der bevorstehenden Weltmeisterschaft mit Portugiesische Fussballnationalmannschaft. Ein Transfer dürfte allerdings alles andere als einfach werden. Leãos Vertrag in Mailand läuft noch bis 2028, zudem soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 175 Millionen Euro existieren. Ob ein Verein bereit ist, eine solche Summe zu zahlen, erscheint derzeit fraglich.

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