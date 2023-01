Leao vor Verlängerung – Maldini: «Anscheinend will er bleiben»

Die AC Mailand würde den 2024 auslaufenden Vertrag von Rafael Leao gerne verlängern. Bei Milan herrscht diesbezüglich Optimismus.

«Es scheint nun so, als seien wir auf der selben Seite. Anscheinend will er bleiben», sagte AC Mailands Sportdirektor Paolo Maldini am Mittwoch hinsichtlich der Vertragsgespräche mit Rafael Leao. Nach Informationen des italienischen Journalisten Pietro Mazzara liegt die aktuell von Milan vorgebrachte Offerte bei einem Grundgehalt zwischen sieben und 7,5 Millionen Euro netto, einschliesslich verschiedener Boni.

Die Ausstiegsklausel würde zukünftig bei 150 Millionen Euro liegen. Sollte Leao den Deal akzeptieren, würde er sich bis 2027 an Milan binden. Sein Vater weilt bereits in Mailand, Leaos Anwalt wird für die kommenden Tage erwartet. Dann sollen noch mal intensive Verhandlungen geführt werden.

adk 12 Januar, 2023 13:45