Milan angeblich mit Thauvin einig

Der AC Mailand hat offenbar den Zuschlag für den umworbenen Florian Thauvin (27) erhalten. Es wäre ein echter Transfercoup für die Italiener.

Florian Thauvin wird wohl ab der kommenden Saison für den AC Mailand auflaufen. Die Portale “Todofichajes” und “Footmercato.net” berichten übereinstimmend, dass grundlegende Bedingungen für eine Zusammenarbeit geschaffen worden seien.

Da Thauvins Vertrag im Sommer kommenden Jahres endet, würde der amtierende Fussball-Weltmeister Olympique Marseille ablösefrei verlassen. Thauvin blickt auf einen persönlich starken Start in die neue Serie, in der ihm fünf Torbeteiligungen in sechs Ligaspielen gelungen sind.

Milan würde damit zahlreiche Konkurrenten aus dem Rennen drängen. Vor Kurzem wurde über einen Wechsel zu Bayer Leverkusen spekuliert, der AS Rom soll ebenso interessiert sein.

aoe 10 Oktober, 2020 16:44